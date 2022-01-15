В Харьковской области фиксируют рост заболеваемости коронавирусом - появилась статистика за прошлые сутки.

Так, в регионе по состоянию на 8:00 15 января выявили 248 216 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 761 — за минувшие сутки.

Вакцинировали в пятницу второй дозой 5 214 человек.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Количество больных коронавирусом в Харьковской области увеличилось со вчерашнего дня, когда COVID-19 был официально подтвержден у 246 764 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина угрожал взорвать районное управление полиции и больницу.

Так, злоумышленник сообщил, что бросит гранату в ЦРБ, об этом сообщили в полиции области.

По предварительной информации, во время проверок специалисты не обнаружили взрывчатых веществ.

Полицейские оперативно установили личность правонарушителя. 40-летний мужчина был пьян, в его доме опасных предметов также не нашли.

Он задержан в порядке ст. 208 УПКУ.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Досудебное расследование продолжается, все обстоятельства происшествия выясняются.

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