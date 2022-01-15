Так, в регионе по состоянию на 8:00 15 января выявили 248 216 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 761 — за минувшие сутки.
Вакцинировали в пятницу второй дозой 5 214 человек.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Количество больных коронавирусом в Харьковской области увеличилось со вчерашнего дня, когда COVID-19 был официально подтвержден у 246 764 пациентов.
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Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина угрожал взорвать районное управление полиции и больницу.
Так, злоумышленник сообщил, что бросит гранату в ЦРБ, об этом сообщили в полиции области.
По предварительной информации, во время проверок специалисты не обнаружили взрывчатых веществ.
Полицейские оперативно установили личность правонарушителя. 40-летний мужчина был пьян, в его доме опасных предметов также не нашли.
Он задержан в порядке ст. 208 УПКУ.
Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.
Досудебное расследование продолжается, все обстоятельства происшествия выясняются.
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