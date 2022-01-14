В Харьковской области мужчина угрожал взорвать районное управление полиции и больницу.

Так, злоумышленник сообщил, что бросит гранату в ЦРБ, об этом сообщили в полиции области.

По предварительной информации, во время проверок специалисты не обнаружили взрывчатых веществ.

Полицейские оперативно установили личность правонарушителя. 40-летний мужчина был пьян, в его доме опасных предметов также не нашли.

Он задержан в порядке ст. 208 УПКУ.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Досудебное расследование продолжается, все обстоятельства происшествия выясняются.

К слову, в школах Харькова искали взрывчатку - в полиции раскрыли подробности инцидента.

13 января поступила информация о заминировании школ в Харькове.

В полиции уточнили, что взрывчатку искали во всех школах города. Кадры эвакуации детей опубликовали в сети.

К слову, 12 января все школы "минировали" в Днепре, Львове и Черкассах.

Также взрывчатку искали в столичных аэропортах и на центральных станциях киевского метро.

Также мы писали ранее, что масштабный пожар разгорелся под Харьковом: 70 телят оказались в ловушке

Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.

Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.