В школах Харькова искали взрывчатку - в полиции раскрыли подробности инцидента.

13 января поступила информация о заминировании школ в Харькове.

В полиции уточнили, что взрывчатку искали во всех школах города. Кадры эвакуации детей опубликовали в сети.

К слову, 12 января все школы "минировали" в Днепре, Львове и Черкассах.

Также взрывчатку искали в столичных аэропортах и на центральных станциях киевского метро.

Ранее сообщалось, что в Харькове загорелся главный корпус ХНУ имени В. Н. Каразина - студентов и сотрудников ВУЗа эвакуировали.

13 января в 12:25 на линию «101» поступил вызов о пожаре в главном корпусе Харьковского национального университета имени В. К. Каразина - сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

По предварительным данным спасателей, пожар произошел в актовом зале.

Площадь пожара устанавливается.

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