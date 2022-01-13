В Харькове горит главный корпус ХНУ имени В. Н. Каразина - студентов и сотрудников ВУЗа эвакуируют.

13 января в 12:25 на линию «101» поступил вызов о пожаре в главном корпусе Харьковского национального университета имени В. К. Каразина - сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

По предварительным данным спасателей, пожар произошел в актовом зале.

Площадь пожара устанавливается.

По состоянию на 13:05 продолжается ликвидация огня.

Ранее сообщалось, что в Харькове возле Благовещенского собора начался сильный пожар - появились кадры с места ЧП.

Так, в результате пожара возле Благовещенского собора в Харькове образовалось сильное задымление

Как сообщают очевидцы в социальных сетях - горит подсобное помещение.

На место прибыли несколько пожарных автомобилей. Все подробности выясняются.

"Сошёл благодатный огонь: на территории Свято-Благовещенского собора горит здание туалета", - говорится в телеграм-канале "Труха".

Также мы писали ранее, что масштабный пожар разгорелся под Харьковом: 70 телят оказались в ловушке

Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.

Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.