Владимир Остряков 2007 года рождения - житель Индустриального района, он ушел из дома и до сих пор не вернулся, передает vecherniy.kharkov.

В последний раз выходил на связь с родными 11 января около 17:00.



Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые.

Был одет в черный пуховик, темные джинсы и кофту, белые кроссовки.



Если вам известна информация о местонахождении парня, сообщите в отдел полиции или по телефонам: 0572933115, 0679038750, 0934834003 или 102.

Ранее сообщалось, что В Харькове в супермаркетах и магазинах искали взрывчатку - появились детали ЧП.

Так, правоохранители осмотрели помещения и территорию 38 заведений.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

10 января в 18:10 в полицию поступило сообщение о заложении взрывчатки в торговых центрах Харькова.

По адресам выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция.

Взрывные устройства или вещества не обнаружены.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Также мы писали ранее, что масштабный пожар разгорелся под Харьковом: 70 телят оказались в ловушке

Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.

Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.