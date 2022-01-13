Владимир Остряков 2007 года рождения - житель Индустриального района, он ушел из дома и до сих пор не вернулся, передает vecherniy.kharkov.
В последний раз выходил на связь с родными 11 января около 17:00.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые.
Был одет в черный пуховик, темные джинсы и кофту, белые кроссовки.
Если вам известна информация о местонахождении парня, сообщите в отдел полиции или по телефонам: 0572933115, 0679038750, 0934834003 или 102.
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Ранее сообщалось, что В Харькове в супермаркетах и магазинах искали взрывчатку - появились детали ЧП.
Так, правоохранители осмотрели помещения и территорию 38 заведений.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
10 января в 18:10 в полицию поступило сообщение о заложении взрывчатки в торговых центрах Харькова.
По адресам выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция.
Взрывные устройства или вещества не обнаружены.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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