Как
На место вызова прибыли спасатели. Как выяснилось, в доме горели двери, домашние принадлежности и мебель на площади 20 кв. м.
Во время ликвидации пожара спасатели нашли тела двоих погибших: мужчину 1932 года рождения и его сына 1966 года рождения.
Причина пожара устанавливается.
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Ранее сообщалось, что в Харькове возле Благовещенского собора начался сильный пожар - появились кадры с места ЧП.
Так, в результате пожара возле Благовещенского собора в Харькове образовалось сильное задымление
Как сообщают очевидцы в социальных сетях - горит подсобное помещение.
На место прибыли несколько пожарных автомобилей. Все подробности выясняются.
"Сошёл благодатный огонь: на территории Свято-Благовещенского собора горит здание туалета", - говорится в телеграм-канале "Труха".
Также мы писали ранее, что масштабный пожар разгорелся под Харьковом: 70 телят оказались в ловушке
Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.
Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.