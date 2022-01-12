В Лозовском районе Харькова во время ликвидации пожара нашли тела двоих человек.

Как сообщили в ГСЧС, 12 января поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме.

На место вызова прибыли спасатели. Как выяснилось, в доме горели двери, домашние принадлежности и мебель на площади 20 кв. м.

Во время ликвидации пожара спасатели нашли тела двоих погибших: мужчину 1932 года рождения и его сына 1966 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Харькове возле Благовещенского собора начался сильный пожар - появились кадры с места ЧП.

Так, в результате пожара возле Благовещенского собора в Харькове образовалось сильное задымление

Как сообщают очевидцы в социальных сетях - горит подсобное помещение.

На место прибыли несколько пожарных автомобилей. Все подробности выясняются.

"Сошёл благодатный огонь: на территории Свято-Благовещенского собора горит здание туалета", - говорится в телеграм-канале "Труха".

Также мы писали ранее, что масштабный пожар разгорелся под Харьковом: 70 телят оказались в ловушке

Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.

Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.