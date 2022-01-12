В Харькове у младенца остановилось сердце во время тяжелых родов - слетелись медики.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Медики скорой приехали на вызов о родах у 33-летней гражданки Нигерии.

Они оказали роженице акушерскую помощь. Малыш появился на свет, но его сердце практически сразу остановилось.

На помощь коллегам пришла вторая бригада медиков.

Две бригады скорой смогли спасти и малыша и маму.

Позднее иностранку и ее сына госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области из-за отравления угарным газом погибла целая семья - в полиции раскрыли детали трагедии.

10 января в 11:55 спасателям поступило сообщение из полиции о том, что в частном доме на ул. Правды в городе Балаклея, обнаружены тела троих человек.

63-летнего мужчину , 61-летнюю женщину и 88-летнюю мать мужчины нашли в собственном доме, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Предварительно, они отравились угарным газом.

Известно, что пожара в доме не было.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

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Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.

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