По словам других пассажиров, мужчина был нетрезв и курил электронную сигарету.
Стюардессы делали ему замечания, но тот не реагировал и даже грубил.
В сети харьковчане в ярости от действий пассажира, некоторые возмутились почему его не "высадили, чтобы пешком шел".
Некоторые предположили, что его оштрафуют в аэропорту, а авиакомпания внесет его данные в свой черный список.
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Видео здесь.
Ранее сообщалось, что в харьковском аэропорту из-за непогоды возник настоящий коллапс - в сети появились подробности.
Сообщается, что самолет сообщением «Милан-Харьков» задерживался на посадку из-за тумана, передают в пресс-службе аэропорта «Харьков».
Также произошла задержка отправления самолета компании Ukraine International Airlines «Харьков-Киев» и самолета Windrose Airlines сообщением «Харьков-Киев».
Время отправки указанных рейсов перенесли с 12:20 до 14:00.
Напомним, что движение возле рынка заблокировано: в Харькове герои-парковки устроили коллапс на дороге.
Как сообщала Politeka, коллапс в метро Харькова, люди выстроились в огромные очереди: кадры с места
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