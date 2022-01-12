Пассажир рейса из Египта в Харьков закурил прямо в салоне самолета - кадры опубликовали в сети.

По словам других пассажиров, мужчина был нетрезв и курил электронную сигарету.

Стюардессы делали ему замечания, но тот не реагировал и даже грубил.

В сети харьковчане в ярости от действий пассажира, некоторые возмутились почему его не "высадили, чтобы пешком шел".

Некоторые предположили, что его оштрафуют в аэропорту, а авиакомпания внесет его данные в свой черный список.

Видео здесь.

Ранее сообщалось, что в харьковском аэропорту из-за непогоды возник настоящий коллапс - в сети появились подробности.

Сообщается, что самолет сообщением «Милан-Харьков» задерживался на посадку из-за тумана, передают в пресс-службе аэропорта «Харьков».

Также произошла задержка отправления самолета компании Ukraine International Airlines «Харьков-Киев» и самолета Windrose Airlines сообщением «Харьков-Киев».

Время отправки указанных рейсов перенесли с 12:20 до 14:00.

Напомним, что движение возле рынка заблокировано: в Харькове герои-парковки устроили коллапс на дороге.

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