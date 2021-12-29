В Харькове вечером 28 декабря выстроились огромные очереди возле центральных станций метро – "Университет" и "Площадь Конституции".

В час-пик, а именно в 17-18 часов вечера, толпа буквально заполонила вестибюли - люди были вынуждены долго стоять в очередях к турникетам.

Сложные погодные условия, вероятно, вынудили харьковчан пересесть из собственных авто на метро.

"Вчера число пассажиров возросло в связи со снегопадом. Видимо, люди решили ехать домой не на личном транспорте или наземном, а на метро", - отметили в метро.

Ранее харьковчанам рассказали, как в новогоднюю ночь будет работать метро.

В пресс-службе Харьковского городского совета сообщили, что метро увеличит часы работы в праздник.

Так, ночь на 1 января в метро в Харькове будет работать до 3:00.

Дополнительно на новогоднюю ночь будут разработаны графики движения общественного транспорта по основным направлениям до 4:00 1 января.

В пресс-службе отметили, что в ночь на 1 января обеспечить работу пассажирского автотранспорта от станций метро до 4:00 будут предлагать харьковским автоперевозчикам.

Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."

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