Так, на проезжей части у Сумского рынка, прямо под знаком "Парковка для оленей" припарковались два автомобиля.

Из-за этого движение трамваев оказалось заблокированным.

В сети возмущены поведением водителей.

“Забирать авто на штрафстоянку, у водителя забирать права навсегда, без права восстановления и пересдачи. А также заплатить за простой транспорта и моральный ущерб пассажирам”, – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в харьковском метрополитене на полтора часа остановились поезда - появились детали.

Спикер "Харьковского метрополитена" Алексей Битнер заявил, в результате порыва на внешних сетях водоснабжения было временно приостановлено движение поездов.

Поезда остановились на участке Холодногорско-заводской линии с 5:30 до 07:08.

После перекрытия водогона и срабатывания дренажной системы откачки воды движение электропоездов было возобновлено.

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На данный момент график движения электропоездов полностью восстановлен.

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