В Харькове ночью произошло столкновение грузового автомобиля и общественного транспорта, сообщили очевидцы в Telegram-канале "ХХ".
Между Герширом и улицей Тракторостроителей грузовая машина сдавала назад и въехала в маршрутку.
Пассажиры оперативно покинули салон транспорта. К счастью, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что участницу "Мисс Украина" в Харькове нарушила правила дорожного движения - сотрудники полиции приняли меры.
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Так, Юлию Андриенко в Харькове нарушила правила дорожного движения - ее наказала полиция.
Девушка решила нагло объехать пробку по трамвайным путям, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области Facebook
Правоохранители быстро отреагировали.
Ролик, на котором зафиксировано правонарушение, опубликовала сама автоледи.
“Говорила, что мне нельзя высокую машину, иначе я буду наглеть. И я не ошибалась”, – решила пошутить девушка.
Патрульные разыскали и опросили девушку.
Инспекторы составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.
Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.
Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.
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