В Харькове грузовик врезался в маршрутку - авария произошла ночью, 31 декабря.

В Харькове ночью произошло столкновение грузового автомобиля и общественного транспорта, сообщили очевидцы в Telegram-канале "ХХ".

Между Герширом и улицей Тракторостроителей грузовая машина сдавала назад и въехала в маршрутку.

Пассажиры оперативно покинули салон транспорта. К счастью, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что участницу "Мисс Украина" в Харькове нарушила правила дорожного движения - сотрудники полиции приняли меры.

Так, Юлию Андриенко в Харькове нарушила правила дорожного движения - ее наказала полиция.

Девушка решила нагло объехать пробку по трамвайным путям, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области Facebook

Правоохранители быстро отреагировали.

Ролик, на котором зафиксировано правонарушение, опубликовала сама автоледи.

“Говорила, что мне нельзя высокую машину, иначе я буду наглеть. И я не ошибалась”, – решила пошутить девушка.

Патрульные разыскали и опросили девушку.

Инспекторы составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.

Также Politeka писала, что пьяный 23-летний водитель сбил украинского епископа.