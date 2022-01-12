Так, в харьковской подземке обвалился потолок - огромный кусок штукатурки упал прямо у входа в метро.
Как сообщают в сети, ЧП произошло в переходе на станции "Площадь Конституции" 12 января.
В местных Telegram-каналах харьковчане обнародовали несколько фото обвала.
Видно, что участок, где обрушился потолок перекрыт ограждающей лентой.
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Вход на станцию происходит через другую дверь.
Ранее сообщалось, что в харьковском метрополитене на полтора часа остановились поезда - появились детали.
Спикер "Харьковского метрополитена" Алексей Битнер заявил, в результате порыва на внешних сетях водоснабжения было временно приостановлено движение поездов.
Поезда остановились на участке Холодногорско-заводской линии с 5:30 до 07:08.
После перекрытия водогона и срабатывания дренажной системы откачки воды движение электропоездов было возобновлено.
На данный момент график движения электропоездов полностью восстановлен.
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