Так, 10 января прохожая обнаружила мертвую собаку и позвонила в полицию, сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили местных жителей.
На теле животного каких-либо следов насилия обнаружено не было.
В настоящее время проводится проверка.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
"Дошли до грани": Геля из СВ-шоу откровенно рассказала о ссорах и близости с Данилко
"Не понимаю, что со мной": финалист "Холостячки" с Мишиной Тригубенко пожаловался на свое состояние
Димопулос показала, как развлекается с экс-женой и сыном Потапа в сказочно богатом Дубае: "Дети бывают..."
Знаменитого актера нашли без признаков жизни накануне концерта: подробности трагедии
«В районе Основы, там где круг троллейбуса, завелся живодер. Ни в чем не виновные животные погибают от рук какого-то нелюдя. Около полиции из 17 котов осталось только 3. За остановкой жестоко охотятся за котами, вот вчера убита собака», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области более 30 снарядов нашли в лесу - специалисты раскрыли детали.
11 января специалисты изъяли 32 артиллерийских снаряда калибра 45 мм, которые обнаружили в лесу, сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.
Взрывоопасные предметы обнаружены вблизи села Ордовка Харьковского района в лесопосадке.
Специалисты призывают харьковчан в случае обнаружения боеприпасов не трогать их и сообщить о находке на спецлинию 101 или 102.
К слову, на дне реки в Харьковской области нашли опасную находку: кадры с места.
Как сообщала Politeka, тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова: "Стягиваются из других регионов".
Также Politeka писала, беспилотник РФ заметили возле границы: в СБУ раскрыли детали ЧП на Харьковщине.