В Харькове полиция начала расследование из-за издевательства над животными.

Так, 10 января прохожая обнаружила мертвую собаку и позвонила в полицию, сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили местных жителей.

На теле животного каких-либо следов насилия обнаружено не было.

В настоящее время проводится проверка.

«В районе Основы, там где круг троллейбуса, завелся живодер. Ни в чем не виновные животные погибают от рук какого-то нелюдя. Около полиции из 17 котов осталось только 3. За остановкой жестоко охотятся за котами, вот вчера убита собака», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области более 30 снарядов нашли в лесу - специалисты раскрыли детали.

11 января специалисты изъяли 32 артиллерийских снаряда калибра 45 мм, которые обнаружили в лесу, сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Взрывоопасные предметы обнаружены вблизи села Ордовка Харьковского района в лесопосадке.

Специалисты призывают харьковчан в случае обнаружения боеприпасов не трогать их и сообщить о находке на спецлинию 101 или 102.

К слову, на дне реки в Харьковской области нашли опасную находку: кадры с места.

Как сообщала Politeka, тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова: "Стягиваются из других регионов".

Также Politeka писала, беспилотник РФ заметили возле границы: в СБУ раскрыли детали ЧП на Харьковщине.