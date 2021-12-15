В Харьковской области нашли опасную находку - на место прибыли спасатели и пиротехники.

Так, на Харьковщине из реки достали минометную мину, ее нашли возле Чугуева.

Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

В реке Северский Донец саперы нашли минометную мину - ее с дна подняли саперы-водолазы группы подводного разминирования.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области на дне реки обнаружили взрывоопасный предмет - появились подробности инцидента.

Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Минометную мину обнаружили в селе Новая Гусаровка Балаклейской территориальной громады.

Мину нашли в воде на пляже реки Северский Донец. Саперы достали боеприпас калибра 82 мм со дна реки и уничтожили его на взрывной площадке.

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