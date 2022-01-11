11 января специалисты изъяли 32 артиллерийских снаряда калибра 45 мм, которые обнаружили в лесу, сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.
Взрывоопасные предметы обнаружены вблизи села Ордовка Харьковского района в лесопосадке.
Специалисты призывают харьковчан в случае обнаружения боеприпасов не трогать их и сообщить о находке на спецлинию 101 или 102.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области на дне реки обнаружили взрывоопасный предмет - появились подробности инцидента.
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Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.
Минометную мину обнаружили в селе Новая Гусаровка Балаклейской территориальной громады.
Мину нашли в воде на пляже реки Северский Донец. Саперы достали боеприпас калибра 82 мм со дна реки и уничтожили его на взрывной площадке.
К слову, на дне реки в Харьковской области нашли опасную находку: кадры с места.
Как сообщала Politeka, тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова: "Стягиваются из других регионов".
Также Politeka писала, беспилотник РФ заметили возле границы: в СБУ раскрыли детали ЧП на Харьковщине.