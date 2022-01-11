В Харькове в супермаркетах и магазинах искали взрывчатку - появились детали ЧП.

Так, правоохранители осмотрели помещения и территорию 38 заведений.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

10 января в 18:10 в полицию поступило сообщение о заложении взрывчатки в торговых центрах Харькова.

По адресам выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция.

Взрывные устройства или вещества не обнаружены.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в харьковском метро посреди платформы умер пассажир - медики не успели ему помочь.

Так, 10 января около 08:00 стало плохо пассажиру на станции метро «Имени А. С. Масельского», сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

Медики констатировали смерть. Тело мужчины на платформе накрыли.

Рядом дежурил сотрудник полиции.

В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что во время движения поезда мужчине стало плохо в вагоне.

Его вывели на станции метро и вызвали скорую помощь.

Причина смерти устанавливается.

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