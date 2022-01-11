Так, правоохранители осмотрели помещения и территорию 38 заведений.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
10 января в 18:10 в полицию поступило сообщение о заложении взрывчатки в торговых центрах Харькова.
По адресам выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция.
Взрывные устройства или вещества не обнаружены.
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Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что в харьковском метро посреди платформы умер пассажир - медики не успели ему помочь.
Так, 10 января около 08:00 стало плохо пассажиру на станции метро «Имени А. С. Масельского», сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».
Медики констатировали смерть. Тело мужчины на платформе накрыли.
Рядом дежурил сотрудник полиции.
В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что во время движения поезда мужчине стало плохо в вагоне.
Его вывели на станции метро и вызвали скорую помощь.
Причина смерти устанавливается.
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