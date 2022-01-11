10 января спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Змеев, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковщины.

На момент прибытия пожарных в доме горела крыша, внутренние перегородки и домашние вещи.

В дальней жилой комнате, до которой еще не успел добраться огонь, пожарные обнаружили тело хозяина. Вероятно, он задохнулся дымом.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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К слову, в Харькове возле Благовещенского собора начался сильный пожар - появились кадры с места ЧП.

Так, в результате пожара возле Благовещенского собора в Харькове образовалось сильное задымление

Как сообщают очевидцы в социальных сетях - горит подсобное помещение.

На место прибыли несколько пожарных автомобилей. Все подробности выясняются.

"Сошёл благодатный огонь: на территории Свято-Благовещенского собора горит здание туалета", - говорится в телеграм-канале "Труха".

Также мы писали ранее, что масштабный пожар разгорелся под Харьковом: 70 телят оказались в ловушке

Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.

Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.