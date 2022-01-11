Так, в результате пожара возле Благовещенского собора в Харькове образовалось сильное задымление
Как сообщают очевидцы в социальных сетях - горит подсобное помещение.
На место прибыли несколько пожарных автомобилей. Все подробности выясняются.
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"Сошёл благодатный огонь: на территории Свято-Благовещенского собора горит здание туалета", - говорится в телеграм-канале "Труха".
Ранее сообщалось, что в Московском районе Харькова загорелся пятиэтажный дом - срочно слетелись спасатели.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, к месту ЧП направили три отделения спасателей на автоцистернах.
На момент их прибытия в квартире на пятом этаже горел коридор и комната, кроме того, огонь перекинулся на балкон.
Спасатели во время ликвидации пожара обнаружили двоих мужчин 49 и 56 лет.
Бойцы ГСЧС вынесли их на свежий воздух.
Также мы писали ранее, что масштабный пожар разгорелся под Харьковом: 70 телят оказались в ловушке
Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.
Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.