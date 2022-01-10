10 января в 11:55 спасателям поступило сообщение из полиции о том, что в частном доме на ул. Правды в городе Балаклея, обнаружены тела троих человек.
63-летнего мужчину , 61-летнюю женщину и 88-летнюю мать мужчины нашли в собственном доме, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Предварительно, они отравились угарным газом.
Известно, что пожара в доме не было.
Дети Пугачевой и Галкина похвастались своими талантами на камеру, мама не удержалась: "Аллочка быстро..."
"Мастер Шеф. Битва сезонов", рассекречен полный состав участников: "Без Клопотенко..."
Хименес-Браво показал свое дорогое авто и дом под Киевом, как он выглядит снаружи: "Совместили приятное с полезным"
Победитель "Холостячки", бросивший Злату Огневич, выдал новую порцию откровений: "Но не верю в это..."
Притула взбесился из-за украинцев, раскритиковавших его праздничный стол: "Если уж вы такой..."
Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в харьковском метро посреди платформы умер пассажир - медики не успели ему помочь.
Так, 10 января около 08:00 стало плохо пассажиру на станции метро «Имени А. С. Масельского», сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».
Медики констатировали смерть. Тело мужчины на платформе накрыли.
Рядом дежурил сотрудник полиции.
В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что во время движения поезда мужчине стало плохо в вагоне.
Его вывели на станции метро и вызвали скорую помощь.
Причина смерти устанавливается.
Также мы писали ранее, что масштабный пожар разгорелся под Харьковом: 70 телят оказались в ловушке
Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.
Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.