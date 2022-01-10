В Харьковской области из-за отравления угарным газом погибла целая семья - в полиции раскрыли детали трагедии.

10 января в 11:55 спасателям поступило сообщение из полиции о том, что в частном доме на ул. Правды в городе Балаклея, обнаружены тела троих человек.

63-летнего мужчину , 61-летнюю женщину и 88-летнюю мать мужчины нашли в собственном доме, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Предварительно, они отравились угарным газом.

Известно, что пожара в доме не было.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в харьковском метро посреди платформы умер пассажир - медики не успели ему помочь.

Так, 10 января около 08:00 стало плохо пассажиру на станции метро «Имени А. С. Масельского», сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

Медики констатировали смерть. Тело мужчины на платформе накрыли.

Рядом дежурил сотрудник полиции.

В пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что во время движения поезда мужчине стало плохо в вагоне.

Его вывели на станции метро и вызвали скорую помощь.

Причина смерти устанавливается.

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