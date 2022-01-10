В Харькове машина слетела с дороги в поле - кадры опубликовали очевидцы.

10 января, на трассе перед Кулиничами произошло ДТП.

Автомобиль слетел со скользкой дороги в заснеженное поле и перевернулась.

По предварительной информации, водителя и пассажира забрала машина скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Харькове автобус сбил пешехода прямо на "зебре" - все закончилось трагично.

Так, возле ж/д "Лосево" на Московском проспекте водитель маршрутки наехал на женщину, которая шла по переходу.

Авария произошла 5 января утром, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины.

Автобус "Богдан" ехал по маршруту "Харьков — Мариуполь" и сбил 50-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Причины ДТП выясняют в полиции.

Напомним, что участница "Мисс Украина" похвасталась нарушением ПДД в Харькове, кадры: "Я буду наглеть".

Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".

Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.