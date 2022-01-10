10 января, на трассе перед Кулиничами произошло ДТП.
Автомобиль слетел со скользкой дороги в заснеженное поле и перевернулась.
По предварительной информации, водителя и пассажира забрала машина скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Харькове автобус сбил пешехода прямо на "зебре" - все закончилось трагично.
Дети Пугачевой и Галкина похвастались своими талантами на камеру, мама не удержалась: "Аллочка быстро..."
Димопулос показала, как развлекается с экс-женой и сыном Потапа в сказочно богатом Дубае: "Дети бывают..."
Фаворитка Балана из "Голос країни" в кружевной блузе поделилась своей радостью: «Как хорошо было…»
"Другой человек": Эллерт с новыми зубами впечатлил преображением, как стал выглядеть победитель "Холостячки"
"Не позорьте наш народ": Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо
Так, возле ж/д "Лосево" на Московском проспекте водитель маршрутки наехал на женщину, которая шла по переходу.
Авария произошла 5 января утром, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины.
Автобус "Богдан" ехал по маршруту "Харьков — Мариуполь" и сбил 50-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.
Причины ДТП выясняют в полиции.
Напомним, что участница "Мисс Украина" похвасталась нарушением ПДД в Харькове, кадры: "Я буду наглеть".
Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".
Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.