10 января, на трассе перед Кулиничами произошло ДТП.

Автомобиль слетел со скользкой дороги в заснеженное поле и перевернулась.

По предварительной информации, водителя и пассажира забрала машина скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Харькове автобус сбил пешехода прямо на "зебре" - все закончилось трагично.

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Так, возле ж/д "Лосево" на Московском проспекте водитель маршрутки наехал на женщину, которая шла по переходу.

Авария произошла 5 января утром, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины.

Автобус "Богдан" ехал по маршруту "Харьков — Мариуполь" и сбил 50-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Причины ДТП выясняют в полиции.

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Напомним, что участница "Мисс Украина" похвасталась нарушением ПДД в Харькове, кадры: "Я буду наглеть".

Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".

Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.