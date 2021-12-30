Так, Юлию Андриенко в Харькове нарушила правила дорожного движения - ее наказала полиция.
Девушка решила нагло объехать пробку по трамвайным путям, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области Facebook
Правоохранители быстро отреагировали.
Ролик, на котором зафиксировано правонарушение, опубликовала сама автоледи.
“Говорила, что мне нельзя высокую машину, иначе я буду наглеть. И я не ошибалась”, – решила пошутить девушка.
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Патрульные разыскали и опросили девушку.
Инспекторы составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области 26 и 27 декабря в ДТП погибли два человека - в полици раскыли детали.
27 декабря вблизи села Старая Гнилица Чугуевского района 25-летний парень, находясь за рулем ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в дерево - к сожалению, мужчина скончался на месте
26 декабря на 62-м километре трассы "Чугуев — Меловое" под колесами MAN погиб 67-летний житель Купянского района.
По словам 27-летнего водителя, встречный автомобиль ослепил его светом фар. Увидев человека на трассе он начал тормозить, но избежать наезда ему не удалось.
Если вину водителя докажут в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.
Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.
Также Politeka писала, что пьяный 23-летний водитель сбил украинского епископа.