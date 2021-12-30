Так, Юлию Андриенко в Харькове нарушила правила дорожного движения - ее наказала полиция.

Девушка решила нагло объехать пробку по трамвайным путям, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области Facebook

Правоохранители быстро отреагировали.

Ролик, на котором зафиксировано правонарушение, опубликовала сама автоледи.

“Говорила, что мне нельзя высокую машину, иначе я буду наглеть. И я не ошибалась”, – решила пошутить девушка.

Патрульные разыскали и опросили девушку.

Инспекторы составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области 26 и 27 декабря в ДТП погибли два человека - в полици раскыли детали.

27 декабря вблизи села Старая Гнилица Чугуевского района 25-летний парень, находясь за рулем ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в дерево - к сожалению, мужчина скончался на месте

26 декабря на 62-м километре трассы "Чугуев — Меловое" под колесами MAN погиб 67-летний житель Купянского района.

По словам 27-летнего водителя, встречный автомобиль ослепил его светом фар. Увидев человека на трассе он начал тормозить, но избежать наезда ему не удалось.

Если вину водителя докажут в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.

Также Politeka писала, что пьяный 23-летний водитель сбил украинского епископа.