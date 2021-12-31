Возмутительная ситуация произошла в Балаклее. Видео инцидента опубликовали медики.
"Вчера вызвали скорую 11-летней девочке, у которой случился приступ аппендицита. По пути больницу карета скорой помощи ехала с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом. Но олени за рулем даже и не подумали уступить дорогу. Благо, все обошлось, и девочку довезли до больницы без летального исхода", - говорится в сообщении.
Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, в Харькове грузовик врезался в маршрутку - авария произошла ночью, 31 декабря.
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В Харькове ночью произошло столкновение грузового автомобиля и общественного транспорта, сообщили очевидцы в Telegram-канале "ХХ".
Между Герширом и улицей Тракторостроителей грузовая машина сдавала назад и въехала в маршрутку.
Пассажиры оперативно покинули салон транспорта. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.
Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.
Также Politeka писала, что пьяный 23-летний водитель сбил украинского епископа.