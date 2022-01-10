Так, у гражданина Конго, который прибыл на обучение в высшее учебное заведение выявили малярию.
Об этом сообщили в Харьковском лабораторном центре, передает "mykharkov".
Для дообследования и лечения больной госпитализирован в терапевтическое отделение коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая больница №31».
По месту жительства больного было проведено эпидемиологическое расследование.
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К слову, в Харьковской области за 5 января из-за непогоды за помощью к медикам обратились 83 человека.
73 из них были доставлены в больницы, сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.
Наибольшее количество пострадавших от последствий гололеда было зафиксировано 4 января - 118 обращений и 99 госпитализаций.
«При благоприятных погодных условиях эта тема станет неактуальной. Гололедица – это травматизм. Нет дождя и мороза – нет гололеда», — сказал Забашта.
Напомним, что маршрутки попали в аварию в Харькове: кадры с места ДТП.
Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".
Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.