В Харькове столкнулись два маршрутных автобуса, об этом сообщили в Telegram-канале "ХС Харьков".
Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи Свято-Николаевского храма.
На дороге столкнулись сразу два маршрутных автобуса.
Транспортные средства не повреждены сильно. Вероятно, что обошлось без пострадавших.
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Ранее сообщалось, что В харьковском аэропорту из-за непогоды возник настоящий коллапс - в сети появились подробности.
Сообщается, что самолет сообщением «Милан-Харьков» задерживается на посадку из-за тумана, передают в пресс-службе аэропорта «Харьков».
Также произошла задержка отправления самолета компании Ukraine International Airlines «Харьков-Киев» и самолета Windrose Airlines сообщением «Харьков-Киев».
Время отправки указанных рейсов перенесли с 12:20 до 14:00.
Напомним, что участница "Мисс Украина" похвасталась нарушением ПДД в Харькове, кадры: "Я буду наглеть".
Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".
Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.