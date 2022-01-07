На трасе Харьков – Ахтырка 6 января столкнулись Mercedes и Peugeot, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
Пассажирку 1968 рождения спасатели достали из автомобиля "Mersedes" и передали медикам скорой помощи.
Все подробности ДТП сейчас выясняются.
Ранее сообщалось, что в Харькове на проспекте Жуковского столкнулись два маршрутных автобуса.
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В Харькове столкнулись два маршрутных автобуса, об этом сообщили в Telegram-канале "ХС Харьков".
Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи Свято-Николаевского храма.
На дороге столкнулись сразу два маршрутных автобуса.
Транспортные средства не повреждены сильно. Вероятно, что обошлось без пострадавших.
Напомним, что участница "Мисс Украина" похвасталась нарушением ПДД в Харькове, кадры: "Я буду наглеть".
Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".
Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.