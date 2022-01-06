В Харьковской области за минувшие сутки из-за непогоды за помощью к медикам обратились 83 человека.

73 из них были доставлены в больницы, сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Наибольшее количество пострадавших от последствий гололеда было зафиксировано 4 января - 118 обращений и 99 госпитализаций.

«При благоприятных погодных условиях эта тема станет неактуальной. Гололедица – это травматизм. Нет дождя и мороза – нет гололеда», — сказал Забашта.

Ранее сообщалось, что в Харькове на проспекте Жуковского столкнулись два маршрутных автобуса.

В Харькове столкнулись два маршрутных автобуса, об этом сообщили в Telegram-канале "ХС Харьков".

Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи Свято-Николаевского храма.

На дороге столкнулись сразу два маршрутных автобуса.

Транспортные средства не повреждены сильно. Вероятно, что обошлось без пострадавших.

Напомним, что маршрутки попали в аварию в Харькове: кадры с места ДТП.

Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".

Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.