73 из них были доставлены в больницы, сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.
Наибольшее количество пострадавших от последствий гололеда было зафиксировано 4 января - 118 обращений и 99 госпитализаций.
«При благоприятных погодных условиях эта тема станет неактуальной. Гололедица – это травматизм. Нет дождя и мороза – нет гололеда», — сказал Забашта.
Ранее сообщалось, что в Харькове на проспекте Жуковского столкнулись два маршрутных автобуса.
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В Харькове столкнулись два маршрутных автобуса, об этом сообщили в Telegram-канале "ХС Харьков".
Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи Свято-Николаевского храма.
На дороге столкнулись сразу два маршрутных автобуса.
Транспортные средства не повреждены сильно. Вероятно, что обошлось без пострадавших.
Напомним, что маршрутки попали в аварию в Харькове: кадры с места ДТП.
Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".
Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.