В харьковском аэропорту из-за непогоды возник настоящий коллапс - в сети появились подробности.

Сообщается, что самолет сообщением «Милан-Харьков» задерживается на посадку из-за тумана, передают в пресс-службе аэропорта «Харьков».

Также произошла задержка отправления самолета компании Ukraine International Airlines «Харьков-Киев» и самолета Windrose Airlines сообщением «Харьков-Киев».

Время отправки указанных рейсов перенесли с 12:20 до 14:00.

Ранее сообщалось, что харьковчане жалуются, что ездить и передвигаться по городу сегодня крайне опасно.

В сети пишут, что некоторые вчера не смогли выехать на собственном авто, а у некоторых дорога к остановке общественного транспорта, которая обычно занимала 10 минут, сегодня отняла часю

В центре Харькове также очень скользко даже, несмотря на то, что обычно здесь чистят дороги.

Кроме того в Купянском районе водитель Chevrolet Aveo вылетел в кювет на 42-м километре автодороги "Чугуев-Меловое", сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

На момент ДТП в машине находилось 4 человека. К счастье, никто не пострадал. Люди не смогли сами вытолкать машину на дорогу - вызвали спасателей. С помощью буксирного троса они вытащили машину из кювета.

В Харькове мужчина вытолкал из кювета микроавтобус - транспорт занесло на скользкой дороге. На помощь водителю поспешил прохожий, который и вытолкал машину.

А во дворе дома по ул. Амосова в снегу забуксовала машина скорой. Местные вытолкали авто на дорогу.

Напомним, что участница "Мисс Украина" похвасталась нарушением ПДД в Харькове, кадры: "Я буду наглеть".

Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".

Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.