По словам очевидцев, инцидент произошел на ул. на Широнинцев, сообщают в телеграм-канале "ХС".
Спасатели вытянули Daewoo Nexia из ловушки.
Местные жители пишут в сети, что дорога начинается от Широнинцев к Механизаторской вокруг общежитий.
"Видимо, по навигатору поехал, и не знал, что там происходит", - написали в комментариях.
Официальная информация уточняется.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Найдено тело знаменитого актера, которого искали несколько недель: лежал на складе
"Забрал за собой": знаменитые братья-близнецы ушли из жизни с разницей в 6 дней, детали трагедии
Старший сын Виктора Павлика рассекретил, что получил от отца и его новой жены в подарок: "Вот она, моя мечта..."
Неприятности настигли Влада Яму с семьей прямо 31 декабря: "Ситуация - капец..."
Ранее сообщалось, что в Харькове автобус сбил пешехода прямо на "зебре" - все закончилось трагично.
Так, возле ж/д "Лосево" на Московском проспекте водитель маршрутки наехал на женщину, которая шла по переходу.
Авария произошла 5 января утром, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины.
Автобус "Богдан" ехал по маршруту "Харьков — Мариуполь" и сбил 50-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.
Причины ДТП выясняют в полиции.
Напомним, что участница "Мисс Украина" похвасталась нарушением ПДД в Харькове, кадры: "Я буду наглеть".
Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".
Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.