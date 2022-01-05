В Харькове машина провалилась под землю - пришлось вызывать спасателей.

По словам очевидцев, инцидент произошел на ул. на Широнинцев, сообщают в телеграм-канале "ХС".

Спасатели вытянули Daewoo Nexia из ловушки.

Местные жители пишут в сети, что дорога начинается от Широнинцев к Механизаторской вокруг общежитий.

"Видимо, по навигатору поехал, и не знал, что там происходит", - написали в комментариях.

Официальная информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в Харькове автобус сбил пешехода прямо на "зебре" - все закончилось трагично.

Так, возле ж/д "Лосево" на Московском проспекте водитель маршрутки наехал на женщину, которая шла по переходу.

Авария произошла 5 января утром, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины.

Автобус "Богдан" ехал по маршруту "Харьков — Мариуполь" и сбил 50-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Причины ДТП выясняют в полиции.

Напомним, что участница "Мисс Украина" похвасталась нарушением ПДД в Харькове, кадры: "Я буду наглеть".

Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".

Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.