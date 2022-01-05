Так, возле ж/д "Лосево" на Московском проспекте водитель маршрутки наехал на женщину, которая шла по переходу.
Авария произошла 5 января утром, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины.
Автобус "Богдан" ехал по маршруту "Харьков — Мариуполь" и сбил 50-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.
Причины ДТП выясняют в полиции.
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Ранее сообщалось, что ЧП произошло из-за гололеда в Харьковской области - спасатели раскрыли детали инцидента.
Так, в Купянском районе водитель Chevrolet Aveo вылетел в кювет на 42-м километре автодороги "Чугуев-Меловое", сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
На момент ДТП в машине находилось 4 человека. К счастье, никто не пострадал. Люди не смогли сами вытолкать машину на дорогу - вызвали спасателей. С помощью буксирного троса они вытащили машину из кювета.
В Харькове мужчина вытолкал из кювета микроавтобус - транспорт занесло на скользкой дороге. На помощь водителю поспешил прохожий, который и вытолкал машину.
А во дворе дома по ул. Амосова в снегу забуксовала машина скорой. Местные вытолкали авто на дорогу.
Напомним, что участница "Мисс Украина" похвасталась нарушением ПДД в Харькове, кадры: "Я буду наглеть".
Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".
Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.