В Харькове автобус сбил пешехода прямо на "зебре" - все закончилось трагично.

Так, возле ж/д "Лосево" на Московском проспекте водитель маршрутки наехал на женщину, которая шла по переходу.

Авария произошла 5 января утром, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковщины.

Автобус "Богдан" ехал по маршруту "Харьков — Мариуполь" и сбил 50-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Причины ДТП выясняют в полиции.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло из-за гололеда в Харьковской области - спасатели раскрыли детали инцидента.

Так, в Купянском районе водитель Chevrolet Aveo вылетел в кювет на 42-м километре автодороги "Чугуев-Меловое", сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

На момент ДТП в машине находилось 4 человека. К счастье, никто не пострадал. Люди не смогли сами вытолкать машину на дорогу - вызвали спасателей. С помощью буксирного троса они вытащили машину из кювета.

В Харькове мужчина вытолкал из кювета микроавтобус - транспорт занесло на скользкой дороге. На помощь водителю поспешил прохожий, который и вытолкал машину.

А во дворе дома по ул. Амосова в снегу забуксовала машина скорой. Местные вытолкали авто на дорогу.

Напомним, что участница "Мисс Украина" похвасталась нарушением ПДД в Харькове, кадры: "Я буду наглеть".

Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".

Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.