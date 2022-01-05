Так, в Купянском районе водитель Chevrolet Aveo вылетел в кювет на 42-м километре автодороги "Чугуев-Меловое", сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

На момент ДТП в машине находилось 4 человека. К счастье, никто не пострадал. Люди не смогли сами вытолкать машину на дорогу - вызвали спасателей. С помощью буксирного троса они вытащили машину из кювета.

В Харькове мужчина вытолкал из кювета микроавтобус - транспорт занесло на скользкой дороге. На помощь водителю поспешил прохожий, который и вытолкал машину.

А во дворе дома по ул. Амосова в снегу забуксовала машина скорой. Местные вытолкали авто на дорогу.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области автомобиль вылетел на полосу встречного движения - полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Так, на 547 км трассы Киев-Харьков-Довжанский произошла авария.

33-летний водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104.

За рулем ВАЗа был 28-летний мужчина, в больницу попала его 29-летняя пассажирка.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, что участница "Мисс Украина" похвасталась нарушением ПДД в Харькове, кадры: "Я буду наглеть".

Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".

Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.