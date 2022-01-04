Под лед провалился 600-килограммовый бык на реке Харьков - спасатели раскрыли детали.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского районного управления ГСЧС, животное вышло на тонкий лед реки и провалилось в воду в двух метрах от берега.

О том, что животное пропало спасателям сообщил случайный прохожий 3 января.

Приехавшие на место ЧП спасатели закрепили на быке специальную веревку и вытащили на берег.

Во время проведения спасательной операции животное не пострадало.

Ранее сообщалось, что в Харькове собаки без намордников напали животное посреди улицы - все закончилось печально.

Инцидент случился утром 3 декабря в районе Одесской, информируют в городских телеграм-каналах.

Очевидцы сообщают, что на проспекте Гагарина в сторону "Основы" шли парень и девушка, выгуливая на поводке двух псов без намордников.

Им по пути попались два котенка, один из которых при виде собак сбежал, второй, к сожалению, не успел.

Напомним, мужчина решил избавиться от малышей: оставил их в подъезде высотки, видео.

Также, харьковский "Стоунхендж" снесли, автор проекта возмущен: "Честно говоря, я..."

Politeka рассказывала ранее, что в Харькове обрушилось четырехэтажное здание: кадры с места ЧП и что известно.