На месте работали бульдозер и автокран, передает "Суспільне".

Автор проекта Евгений Кулик рассказал, что относится к демонтажу как "к акту вандализма".

"Конечно, отношусь как к акту вандализма. Честно говоря, я очень удивлен... Подрядчики в шоке, они не могут этого комментировать. Я не могу комментировать их действия или мнения, но то, что они в шоке — это так", — сказал Кулик.

Кулик добавил, что инсталляция не была закончена.

Ранее сообщалось, что в Харькове приспустили флаг Украины с огромного флагштока - названа причина такого решения.

Как сообщили в горсовете Харькова, вечером, 3 января приспустили флаг Украины с гигантского флагштока на Соборном спуске.

Это сделали из-за сильных порывов ветра.

По прогнозам синоптиков, порывистый ветер будет в Харькове и сегодня, 4 января, в течение дня. Он даже усилится до 15-24 метров в секунду.

Напомним, вандалы разгромили любимое место отдыха харьковчан.

Как сообщала Politeka, вандалы надругались над памятником украинским защитникам.

Также Politeka писала о ЧП в харьковском метро: пассажиров вывели из вагонов, кадры с места.