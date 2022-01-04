На месте работали бульдозер и автокран, передает "Суспільне".
Автор проекта Евгений Кулик рассказал, что относится к демонтажу как "к акту вандализма".
"Конечно, отношусь как к акту вандализма. Честно говоря, я очень удивлен... Подрядчики в шоке, они не могут этого комментировать. Я не могу комментировать их действия или мнения, но то, что они в шоке — это так", — сказал Кулик.
Кулик добавил, что инсталляция не была закончена.
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Ранее сообщалось, что в Харькове приспустили флаг Украины с огромного флагштока - названа причина такого решения.
Как сообщили в горсовете Харькова, вечером, 3 января приспустили флаг Украины с гигантского флагштока на Соборном спуске.
Это сделали из-за сильных порывов ветра.
По прогнозам синоптиков, порывистый ветер будет в Харькове и сегодня, 4 января, в течение дня. Он даже усилится до 15-24 метров в секунду.
Напомним, вандалы разгромили любимое место отдыха харьковчан.
Как сообщала Politeka, вандалы надругались над памятником украинским защитникам.
Также Politeka писала о ЧП в харьковском метро: пассажиров вывели из вагонов, кадры с места.