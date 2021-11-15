В харьковском метро вандалы разбили в вагоне окна - что известно на данный момент.
Как сообщают в Telegram-канале "Труха. Харьков", 14 ноября неизвестные в одном из вагонов метро Харькова разбили окно. Пассажиры сразу рассказали о ЧП машинисту.
Инцидент произошел в Холодногорско-Заводской линии метро. Пассажиры метро сообщили машинисту о разбитом окне.
Тогда людей вывели на станции, поезд направился в депо.
Кто совершил такие действия - на данный момент неизвестно.
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Юля "Зайка" из "Холостяка" поразила видом без макияжа и в домашней одежде: "Просто обжора"
Мощный взрыв прогремел в жилом доме, что известно о жертвах и кадры с места: "Повалил черный дым..."
«Сбежавший» из Украины Вакарчук показал, за что любит свою работу: «Предлагают…»
Новый сезон "Голосу країни", кто заменит Тину Кароль: "Не хочется смотреть вообще"
Ранее сообщалось, что в Харькове на станции метро "Героев Труда" подростки нарушили правила пребывания в подземке.
Парни не реагировали на замечания сотрудников метрополитена.
Поскольку это была конечная станция линии, то на ней всегда находится сотрудник метро, который проверяет пребывающие составы.
Сотрудница метро увидела, что подростки курят и находятся без масок - она сделала парням замечание. Также сотрудница станции вызвала на платформу полицию, но парни запрыгнули в прибывший состав и уехали.
Напомним, ЧП в метро Киева, людей срочно выводят на улицу: кадры с места событий.
Как сообщала Politeka ранее, пассажиры устроили драку в киевском метро, видео: все из-за маски
Также Politeka писала о ЧП в метро Харькова: человек оказался на рельсах, все подробности.