В харьковском метро вандалы разбили в вагоне окна - что известно на данный момент.

Как сообщают в Telegram-канале "Труха. Харьков", 14 ноября неизвестные в одном из вагонов метро Харькова разбили окно. Пассажиры сразу рассказали о ЧП машинисту.

Инцидент произошел в Холодногорско-Заводской линии метро. Пассажиры метро сообщили машинисту о разбитом окне.

Тогда людей вывели на станции, поезд направился в депо.

Кто совершил такие действия - на данный момент неизвестно.

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Ранее сообщалось, что в Харькове на станции метро "Героев Труда" подростки нарушили правила пребывания в подземке.

Парни не реагировали на замечания сотрудников метрополитена.

Поскольку это была конечная станция линии, то на ней всегда находится сотрудник метро, который проверяет пребывающие составы.

Сотрудница метро увидела, что подростки курят и находятся без масок - она сделала парням замечание. Также сотрудница станции вызвала на платформу полицию, но парни запрыгнули в прибывший состав и уехали.

Напомним, ЧП в метро Киева, людей срочно выводят на улицу: кадры с места событий.

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