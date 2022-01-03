В Харькове мужчина решил избавиться от маленьких щенков, оставив их в подъезде многоэтажки.

Как сообщили в паблике «ХМ Харьков», на улице Мира, 27, мужчина избавился от щенков, по всей видимости, от своего питомца.

"Таким образом и получаются бездомные собаки. Будьте людьми, ведь сейчас есть много волонтеров, организаций, которые смогли бы помочь пристроить щенков. Не нужно думать, что таким поступком проблема решается", - написали авторы сообщения.

Видео с места инцидента можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области девочка едва не погибла из-за водителей, не пропускающих скорую.

Возмутительная ситуация произошла в Балаклее. Кадры инцидента опубликовали медики.

"Вызвали скорую 11-летней девочке, у которой случился приступ аппендицита. По пути больницу карета скорой помощи ехала с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом. Но олени за рулем даже и не подумали уступить дорогу. Благо, все обошлось, и девочку довезли до больницы без летального исхода", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вспышка опасной инфекции зафиксирована Харькове, пострадали дети: детали ЧП.

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