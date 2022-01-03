Как сообщили в паблике «ХМ Харьков», на улице Мира, 27, мужчина избавился от щенков, по всей видимости, от своего питомца.
"Таким образом и получаются бездомные собаки. Будьте людьми, ведь сейчас есть много волонтеров, организаций, которые смогли бы помочь пристроить щенков. Не нужно думать, что таким поступком проблема решается", - написали авторы сообщения.
Видео с места инцидента можно увидеть здесь.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
В Киеве авто вспыхнули прямо на ходу, кадры ЧП: "Движение транспорта ограничено"
Самая богатая певица Украины показала, где и с кем встречала Новый год: "К сожалению, не все..."
Эллерт после расставания с Мишиной показал, с кем проводит праздники в Карпатах: "Мы знали, что будет..."
Не дожила до юбилея: остановилось сердце легендарной актрисы и обладательницы семи "Эмми"
Ранее сообщалось, что в Харьковской области девочка едва не погибла из-за водителей, не пропускающих скорую.
Возмутительная ситуация произошла в Балаклее. Кадры инцидента опубликовали медики.
"Вызвали скорую 11-летней девочке, у которой случился приступ аппендицита. По пути больницу карета скорой помощи ехала с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом. Но олени за рулем даже и не подумали уступить дорогу. Благо, все обошлось, и девочку довезли до больницы без летального исхода", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вспышка опасной инфекции зафиксирована Харькове, пострадали дети: детали ЧП.
Также, в Кабмине проговорились, что будет с тотальным локдауном в Украине: "Вакцинанция позволила..."
Politeka рассказывала, закрытие пунктов вакцинации: в Минздраве срочно предупредили о новом графике.