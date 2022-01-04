В Харькове на проспекте Гагарина обрушилось четырехэтажное здание - появились подробности.

Об этом изначально сообщили очевидцы в социальных сетях, позже подтвердил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

Выяснилось, что это офисные помещения бывшего завода "Авторучка", находящиеся на частной территории.

Пострадавших по словам собственника помещений, к счастью, нет.

Предварительно ЧП произошло из-за строительства рядом с обвалившимся зданием.

В данное время на месте происшествия работают представители полиции и ГСЧС.

Так, 30 декабря в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области сообщили, что на 11-м этаже высотки загорелась кухня в квартире.

Огонь охватил вытяжку, мебель и натяжной потолок.

Полностью справиться с огнем спасатели смогли в 02:04.

Сейчас выясняется, что стало причиной возгорания.

Напомним, что в Харькове произошло масштабное ЧП, кадры: вода затопила целую улицу.

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