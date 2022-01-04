Так, на 547 км трассы Киев-Харьков-Довжанский произошла авария.
33-летний водитель Aud выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104.
За рулем ВАЗа был 28-летний мужчина, в больницу попала его 29-летняя пассажирка.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Полиция обращается ко всем водителям с просьбой не нарушать ПДД.
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В регионе ожидаются значительный мокрый снег, сильный ветер, на дорогах будет гололед. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.
Непогода может привести к усложнению проезда.
Полиция просит водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и интервал на дорогах.
Также рекомендется воздержаться от выездов, особенно за пределы области.
Напомним, что участница "Мисс Украина" похвасталась нарушением ПДД в Харькове, кадры: "Я буду наглеть".
Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".
Также Politeka писала, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове.