В Харьковской области автомобиль вылетел на полосу встречного движения - полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Так, на 547 км трассы Киев-Харьков-Довжанский произошла авария.

33-летний водитель Aud выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104.

За рулем ВАЗа был 28-летний мужчина, в больницу попала его 29-летняя пассажирка.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Полиция обращается ко всем водителям с просьбой не нарушать ПДД.

В регионе ожидаются значительный мокрый снег, сильный ветер, на дорогах будет гололед. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Непогода может привести к усложнению проезда.

Полиция просит водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и интервал на дорогах.

Также рекомендется воздержаться от выездов, особенно за пределы области.

Напомним, что участница "Мисс Украина" похвасталась нарушением ПДД в Харькове, кадры: "Я буду наглеть".

Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую".

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