Как сообщила пресс-секретарь регионального филиала "Южная железная дорога" компании "Укрзалізниця" Ирина Гаманенко, это разовые отмены, которые связаны с низким пассажиропотоком в праздничные дни.

Временно не будут курсировать поезда в направлении Люботина, Мерчика, Огульцев, Краснограда, Лозовой, Змиева, Изюма и Шебелинки, передает "Харьков тудей".

электричка, поезд, вокзал

С 1 по 7 января в Харьковской области будут отменены электрички по нескольким направлениям.

Ранее сообщалось, в Харькове грузовик врезался в маршрутку - авария произошла ночью, 31 декабря.

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В Харькове ночью произошло столкновение грузового автомобиля и общественного транспорта, сообщили очевидцы в Telegram-канале "ХХ".

Между Герширом и улицей Тракторостроителей грузовая машина сдавала назад и въехала в маршрутку.

Пассажиры оперативно покинули салон транспорта. К счастью, никто не пострадал.

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Напомним, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове

Как сообщала Politeka, ребенок едва не погиб из-за водителей, видео: "не пропустили скорую"

Также Politeka писала, что взрыв прогремел в помещении больницы, кадры последствий: слетелись оперативники.