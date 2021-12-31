В Харьковской области отменили несколько рейсов электричок на праздники - список.

Как сообщила пресс-секретарь регионального филиала "Южная железная дорога" компании "Укрзалізниця" Ирина Гаманенко, это разовые отмены, которые связаны с низким пассажиропотоком в праздничные дни.

Временно не будут курсировать поезда в направлении Люботина, Мерчика, Огульцев, Краснограда, Лозовой, Змиева, Изюма и Шебелинки, передает "Харьков тудей".

С 1 по 7 января в Харьковской области будут отменены электрички по нескольким направлениям.

Ранее сообщалось, в Харькове грузовик врезался в маршрутку - авария произошла ночью, 31 декабря.

В Харькове ночью произошло столкновение грузового автомобиля и общественного транспорта, сообщили очевидцы в Telegram-канале "ХХ".

Между Герширом и улицей Тракторостроителей грузовая машина сдавала назад и въехала в маршрутку.

Пассажиры оперативно покинули салон транспорта. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, что грузовик влетел в маршрутку с людьми: кадры и детали с места аварии в Харькове

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