Эксперты установили, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства к сейфового отсека банкомата, расположенного в помещении больницы по улице Независимости.

Сейчас устанавливается сумма ущерба.

Чугуевское районное управление полиции Харьковской области открыло уголовное производство по двум статьям УКУ – ч. 2 ст. 194 и ч. 3 ст. 185.

Пострадавших в результате взрыва нет.

Популярные статьи сейчас

Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"

Шоптенко засветила свой дом по соседству с Монатиком и Дорофеевой: "Обещаю, это..."

В Кабмине проговорились, что будет с тотальным локдауном в Украине: "Вакцинанция позволила..."

"Холостяк" Михайлюк растаял от жарких поцелуев известной модели: кадры долгожданной встречи

Экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак признался, от кого у него горят глаза: "Нет ничего лучше..."
Показать еще

Правоохранители ищут лиц, причастных к взрыву и ограблению.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области во время пожара эвакуировали семь человек, среди которых был ребенок.

Так, спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Александровка, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

На момент прибытия спасателей в подвале дома горела мебель и старые вещи на площади 6 квадратных метров. Образовалось сильное задымление, которое быстро распространившееся на лестничную площадку.

пожар, пожарные, ГСЧС

Семь человек эвакуировали, среди них был ребенок.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, что в Харькове произошло масштабное ЧП, кадры: вода затопила целую улицу.

Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме

Также Politeka писала, возле главной елки Харькова вспыхнул пожар: детали и кадры с места ЧП.