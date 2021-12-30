Эксперты установили, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства к сейфового отсека банкомата, расположенного в помещении больницы по улице Независимости.
Сейчас устанавливается сумма ущерба.
Чугуевское районное управление полиции Харьковской области открыло уголовное производство по двум статьям УКУ – ч. 2 ст. 194 и ч. 3 ст. 185.
Пострадавших в результате взрыва нет.
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Правоохранители ищут лиц, причастных к взрыву и ограблению.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области во время пожара эвакуировали семь человек, среди которых был ребенок.
Так, спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Александровка, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
На момент прибытия спасателей в подвале дома горела мебель и старые вещи на площади 6 квадратных метров. Образовалось сильное задымление, которое быстро распространившееся на лестничную площадку.
Семь человек эвакуировали, среди них был ребенок.
К счастью, никто не пострадал.
Напомним, что в Харькове произошло масштабное ЧП, кадры: вода затопила целую улицу.
Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме
Также Politeka писала, возле главной елки Харькова вспыхнул пожар: детали и кадры с места ЧП.