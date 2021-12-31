В Харьковской области за прошедшие сутки ковидом заразились сотни человек - появилась статистика.

Так, за прошедшие сутки на Харьковщине коронавирусом заразились 236 человек.

Выздоровели 205 жителей региона, скончались — 17, говорится в мониторинговой системе МОЗ.

За время пандемии в Харьковской области ковид диагностировали у 243 167 человек. Скончались 6349 пациентов, смогли побороть инфекцию 230 500 человек.

К слову, в Харькове за медицинской помощью из-за непогоды обратились 58 человек - появились подробности.

Такие данные вечером 29 декабря привел директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Большинство этих людей нуждались в госпитализации: в больницы госпитализировали 48 человек. В основном речь идет о травмах рук или ног, чаще всего в результате падений люди получают переломы.

С обморожениями госпитализировали двух человек.

Напомним, что грузовик на полном ходу влетел в трамвай: кадры с места ДТП в Харькове.

Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.

Также Politeka писала, ЧП на Харьковщине, все в дыму: людей срочно эвакуировали, детали.