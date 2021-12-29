В Харькове произошла авария с участием фуры и трамвая. Грузовик врезался прямо в боковую часть общественного транспорта, сообщают в Telegram-канале Новини.LIVE Kharkiv.
В соцсети пишут, что никто не пострадал. На месте ДТП образовались пробки. Транспортное движение было временно парализовано.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области 26 и 27 декабря в ДТП погибли два человека - в полици раскыли детали.
27 декабря вблизи села Старая Гнилица Чугуевского района 25-летний парень, находясь за рулем ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в дерево - к сожалению, мужчина скончался на месте
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26 декабря на 62-м километре трассы "Чугуев — Меловое" под колесами MAN погиб 67-летний житель Купянского района.
По словам 27-летнего водителя, встречный автомобиль ослепил его светом фар. Увидев человека на трассе он начал тормозить, но избежать наезда ему не удалось.
Если вину водителя докажут в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.
Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.
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