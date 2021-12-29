В Харькове транспортное движение заблокировано из-за ДТП с участием трамвая и грузовика.

В Харькове произошла авария с участием фуры и трамвая. Грузовик врезался прямо в боковую часть общественного транспорта, сообщают в Telegram-канале Новини.LIVE Kharkiv.

В соцсети пишут, что никто не пострадал. На месте ДТП образовались пробки. Транспортное движение было временно парализовано.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области 26 и 27 декабря в ДТП погибли два человека - в полици раскыли детали.

27 декабря вблизи села Старая Гнилица Чугуевского района 25-летний парень, находясь за рулем ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в дерево - к сожалению, мужчина скончался на месте

26 декабря на 62-м километре трассы "Чугуев — Меловое" под колесами MAN погиб 67-летний житель Купянского района.

По словам 27-летнего водителя, встречный автомобиль ослепил его светом фар. Увидев человека на трассе он начал тормозить, но избежать наезда ему не удалось.

Если вину водителя докажут в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.

Также Politeka писала, что пьяный 23-летний водитель сбил украинского епископа.