Так, спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Александровка, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
На момент прибытия спасателей в подвале дома горела мебель и старые вещи на площади 6 квадратных метров. Образовалось сильное задымление, которое быстро распространившееся на лестничную площадку.
Семь человек эвакуировали, среди них был ребенок.
К счастью, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Харькове во время пожара в садовом товариществе произошла трагедия - тело обнаружили спасатели.
Как сообщили в ГСЧС 29 декабря поступило сообщение о пожаре в дачном доме в Индустриальном районе.
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На ликвидацию пожара было направлено два отделения 8 пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины.
На момент прибытия пожарных горел дачный дом на площади 30 кв. м.
Огнеборцы спасли 47-летнего владельца дома, но внутри здания обнаружили тело еще одного мужчины.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.
Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.
Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".