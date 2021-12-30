Так, спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Александровка, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

На момент прибытия спасателей в подвале дома горела мебель и старые вещи на площади 6 квадратных метров. Образовалось сильное задымление, которое быстро распространившееся на лестничную площадку.

пожар, пожарные, ГСЧС

Семь человек эвакуировали, среди них был ребенок.

К счастью, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Харькове во время пожара в садовом товариществе произошла трагедия - тело обнаружили спасатели.

Как сообщили в ГСЧС 29 декабря поступило сообщение о пожаре в дачном доме в Индустриальном районе.

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На ликвидацию пожара было направлено два отделения 8 пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины.

На момент прибытия пожарных горел дачный дом на площади 30 кв. м.

Огнеборцы спасли 47-летнего владельца дома, но внутри здания обнаружили тело еще одного мужчины.

скорая помощь, врачи

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.

Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.

Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".