Так, 30 декабря в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области сообщили, что на 11-м этаже высотки загорелась кухня в квартире.
Огонь охватил вытяжку, мебель и натяжной потолок.
Полностью справиться с огнем спасатели смогли в 02:04.
Сейчас выясняется, что стало причиной возгорания.
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К слову, в Харьковской области 30 декабря около 2:45 ночи взорвали банкомат в помещении больницы.
Эксперты установили, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства к сейфового отсека банкомата, расположенного в помещении больницы по улице Независимости.
Сейчас устанавливается сумма ущерба.
Чугуевское районное управление полиции Харьковской области открыло уголовное производство по двум статьям УКУ – ч. 2 ст. 194 и ч. 3 ст. 185.
Пострадавших в результате взрыва нет.
Правоохранители ищут лиц, причастных к взрыву и ограблению.
Напомним, что в Харькове произошло масштабное ЧП, кадры: вода затопила целую улицу.
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