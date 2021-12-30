Инцидент произошел в харьковской 16-этажке в районе железнодорожной станции - спасатели раскрыли детали.

Так, 30 декабря в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области сообщили, что на 11-м этаже высотки загорелась кухня в квартире.

Огонь охватил вытяжку, мебель и натяжной потолок.

Полностью справиться с огнем спасатели смогли в 02:04.

Сейчас выясняется, что стало причиной возгорания.

К слову, в Харьковской области 30 декабря около 2:45 ночи взорвали банкомат в помещении больницы.

Эксперты установили, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства к сейфового отсека банкомата, расположенного в помещении больницы по улице Независимости.

Сейчас устанавливается сумма ущерба.

Чугуевское районное управление полиции Харьковской области открыло уголовное производство по двум статьям УКУ – ч. 2 ст. 194 и ч. 3 ст. 185.

Пострадавших в результате взрыва нет.

Правоохранители ищут лиц, причастных к взрыву и ограблению.

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