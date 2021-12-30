По словам очевидцев, необычный инцидент произошел на ул. Героев Труда.
"Хорошо, что девчонка достала только до крайних веток, а не до верхушки", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как девушка идет к лестнице с крыши, а в руках у нее были ветки елки.
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Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что в Харькове за медицинской помощью из-за непогоды обратились 58 человек - появились подробности.
Такие данные вечером 29 декабря привел директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
Большинство этих людей нуждались в госпитализации: в больницы госпитализировали 48 человек. В основном речь идет о травмах рук или ног, чаще всего в результате падений люди получают переломы.
С обморожениями госпитализировали двух человек.
Напомним, что грузовик на полном ходу влетел в трамвай: кадры с места ДТП в Харькове.
Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.
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