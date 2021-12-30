В Харькове девушка сорвала охапку веток с елки и забралась для этого на крышу здания школы.

По словам очевидцев, необычный инцидент произошел на ул. Героев Труда.

"Хорошо, что девчонка достала только до крайних веток, а не до верхушки", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как девушка идет к лестнице с крыши, а в руках у нее были ветки елки.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что в Харькове за медицинской помощью из-за непогоды обратились 58 человек - появились подробности.

Такие данные вечером 29 декабря привел директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Большинство этих людей нуждались в госпитализации: в больницы госпитализировали 48 человек. В основном речь идет о травмах рук или ног, чаще всего в результате падений люди получают переломы.

С обморожениями госпитализировали двух человек.

Напомним, что грузовик на полном ходу влетел в трамвай: кадры с места ДТП в Харькове.

Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.

Также Politeka писала, ЧП на Харьковщине, все в дыму: людей срочно эвакуировали, детали.