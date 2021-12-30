Как сообщили в Telegram-канале "ХС", в Харькове 29 декабря вечером мужчина уснул прямо на улице.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина "отключился" холоде. Медики скорой госпитализировали пострадавшего.
Мужчина был уже без сознания.
"Скорая забирала без сознания. Будем надеяться, что откачали. Берегите себя", = говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в Харькове во время пожара в садовом товариществе произошла трагедия - тело обнаружили спасатели.
Как сообщили в ГСЧС 29 декабря поступило сообщение о пожаре в дачном доме в Индустриальном районе.
На ликвидацию пожара было направлено два отделения 8 пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины.
На момент прибытия пожарных горел дачный дом на площади 30 кв. м.
Огнеборцы спасли 47-летнего владельца дома, но внутри здания обнаружили тело еще одного мужчины.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.
Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.
Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".