Такие данные вечером 29 декабря привел директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, пишет Суспільне.

Большинство этих людей нуждались в госпитализации: в больницы госпитализировали 48 человек. В основном речь идет о травмах рук или ног, чаще всего в результате падений люди получают переломы.

С обморожениями госпитализировали двух человек.

коронавирус, больница

Ранее сообщалось, что В Харькове за лопаты взялись медики - работникам "скорой" пришлось очищать город от снега.

Популярные статьи сейчас

Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"

Запрет на передвижение: к чему Кабмин готовит страну, детали принятого документа

ЧП на съемках "Мастер Шеф", Хименес-Браво записал видеообращение: "Ребят, сейчас здесь..."

В Кабмине проговорились, что будет с тотальным локдауном в Украине: "Вакцинанция позволила..."

Олег Винник высказал, что думает о победе Melovin'a на шоу "Маска": "Лично я был..."
Показать еще

Как сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в Харькове активно борются со снегом.

Медики взялись за лопаты и начали расчищать дороги возле медцентра.

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, не дождавшись дворников очистила прилегающие территории и выезды для "скорой" помощи.

На опубликованных фото видно, как медики боролись со снегом.

Напомним, что грузовик на полном ходу влетел в трамвай: кадры с места ДТП в Харькове.

Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.

Также Politeka писала, ЧП на Харьковщине, все в дыму: людей срочно эвакуировали, детали.