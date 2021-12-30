Такие данные вечером 29 декабря привел директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта,
Большинство этих людей нуждались в госпитализации: в больницы госпитализировали 48 человек. В основном речь идет о травмах рук или ног, чаще всего в результате падений люди получают переломы.
С обморожениями госпитализировали двух человек.
Ранее сообщалось, что В Харькове за лопаты взялись медики - работникам "скорой" пришлось очищать город от снега.
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Как сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в Харькове активно борются со снегом.
Медики взялись за лопаты и начали расчищать дороги возле медцентра.
Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, не дождавшись дворников очистила прилегающие территории и выезды для "скорой" помощи.
На опубликованных фото видно, как медики боролись со снегом.
Напомним, что грузовик на полном ходу влетел в трамвай: кадры с места ДТП в Харькове.
Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.
Также Politeka писала, ЧП на Харьковщине, все в дыму: людей срочно эвакуировали, детали.