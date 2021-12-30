В Харькове за медицинской помощью из-за непогоды обратились 58 человек - появились подробности.

Такие данные вечером 29 декабря привел директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, пишет Суспільне.

Большинство этих людей нуждались в госпитализации: в больницы госпитализировали 48 человек. В основном речь идет о травмах рук или ног, чаще всего в результате падений люди получают переломы.

С обморожениями госпитализировали двух человек.

Ранее сообщалось, что В Харькове за лопаты взялись медики - работникам "скорой" пришлось очищать город от снега.

Как сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в Харькове активно борются со снегом.

Медики взялись за лопаты и начали расчищать дороги возле медцентра.

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, не дождавшись дворников очистила прилегающие территории и выезды для "скорой" помощи.

На опубликованных фото видно, как медики боролись со снегом.

Напомним, что грузовик на полном ходу влетел в трамвай: кадры с места ДТП в Харькове.

Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.

Также Politeka писала, ЧП на Харьковщине, все в дыму: людей срочно эвакуировали, детали.