Как сообщили в ГСЧС 29 декабря поступило сообщение о пожаре в дачном доме в Индустриальном районе.

На ликвидацию пожара было направлено два отделения 8 пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины.

На момент прибытия пожарных горел дачный дом на площади 30 кв. м.

Огнеборцы спасли 47-летнего владельца дома, но внутри здания обнаружили тело еще одного мужчины.

скорая помощь, врачи

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Причина возникновения пожара устанавливается.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Московском районе Харькова произошла трагедия - первыми о происшествии сообщили очевидцы.

По словам свидетелей, из окна на 10 этаже выпала женщина.

В Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф подтвердили информацию об инциденте.

"На момент прибытия медиков около 16-этажного дома на земле лежала женщина была без признаков жизни. На вид ей около 40 лет. Из какого этажа она выпала пока установить не удалось”, — рассказал руководитель Центра Виктор Забашта.

скорая помощь, врачи

Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.

Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.

Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".