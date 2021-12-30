Как сообщили в ГСЧС 29 декабря поступило сообщение о пожаре в дачном доме в Индустриальном районе.
На ликвидацию пожара было направлено два отделения 8 пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины.
На момент прибытия пожарных горел дачный дом на площади 30 кв. м.
Огнеборцы спасли 47-летнего владельца дома, но внутри здания обнаружили тело еще одного мужчины.
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Причина возникновения пожара устанавливается.
Кроме того, ранее сообщалось, что в Московском районе Харькова произошла трагедия - первыми о происшествии сообщили очевидцы.
По словам свидетелей, из окна на 10 этаже выпала женщина.
В Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф подтвердили информацию об инциденте.
"На момент прибытия медиков около 16-этажного дома на земле лежала женщина была без признаков жизни. На вид ей около 40 лет. Из какого этажа она выпала пока установить не удалось”, — рассказал руководитель Центра Виктор Забашта.
Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.
Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.
Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".