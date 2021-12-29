Как сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в Харькове активно борются со снегом.
Медики взялись за лопаты и начали расчищать дороги возле медцентра.
Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, не дождавшись дворников очистила прилегающие территории и выезды для "скорой" помощи.
На опубликованных фото видно, как медики боролись со снегом.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Взрыв в реанимации больницы на Прикарпатье, количество жертв возросло: что известно на данный момент
"Холостяк" Михайлюк растаял от жарких поцелуев известной модели: кадры долгожданной встречи
Оборвалась жизнь звезды советских фильмов, коллеги горюют: "Невосполнимая утрата для всех нас"
Новый сезон "Голосу країни", украинцы взбунтовались против одного из тренеров: "Сильно много понтов"
Ранее сообщалось, что неблагоприятные погодные условия в Харькове вызвали значительные осложнения движения транспорта.
Так, в Чугуеве спасатели помогли медикам скорой, чья машина застряла в снегу на пути к пациенту.
Похожий случай произошел в селе Лисконоги Богодуховского района, где спасатели донесли больную, находившуюся в бессознательном состоянии, до кареты скорой, которую отбуксировали из снега до автодороги.
Возле села Кучеровка водитель школьного автобуса тоже застрял в сугробе. Ему также была оказана помощь и тот двинулся дальше.
Бойцы 8-й ГПСЧ из Харькова вытащили из сугроба грузовик Volvo, которая была загружена кислородом для харьковской больнице № 22.
Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.
Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.
Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".