В Харькове за лопаты взялись медики - работникам "скорой" пришлось очищать город от снега.

Как сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в Харькове активно борются со снегом.

Медики взялись за лопаты и начали расчищать дороги возле медцентра.

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, не дождавшись дворников очистила прилегающие территории и выезды для "скорой" помощи.

На опубликованных фото видно, как медики боролись со снегом.

Ранее сообщалось, что неблагоприятные погодные условия в Харькове вызвали значительные осложнения движения транспорта.



Так, в Чугуеве спасатели помогли медикам скорой, чья машина застряла в снегу на пути к пациенту.

Похожий случай произошел в селе Лисконоги Богодуховского района, где спасатели донесли больную, находившуюся в бессознательном состоянии, до кареты скорой, которую отбуксировали из снега до автодороги.

Возле села Кучеровка водитель школьного автобуса тоже застрял в сугробе. Ему также была оказана помощь и тот двинулся дальше.

Бойцы 8-й ГПСЧ из Харькова вытащили из сугроба грузовик Volvo, которая была загружена кислородом для харьковской больнице № 22.

Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.

Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.

Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".