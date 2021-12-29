По словам свидетелей, из окна на 10 этаже выпала женщина.
В Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф подтвердили информацию об инциденте.
"На момент прибытия медиков около 16-этажного дома на земле лежала женщина была без признаков жизни. На вид ей около 40 лет. Из какого этажа она выпала пока установить не удалось”, — рассказал руководитель Центра Виктор Забашта, передает "newsroom".
Ранее сообщалось, что неблагоприятные погодные условия вызвали значительные осложнения движения транспорта.
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Так, в Чугуеве спасатели помогли медикам скорой, чья машина застряла в снегу на пути к пациенту.
Похожий случай произошел в селе Лисконоги Богодуховского района, где спасатели донесли больную, находившуюся в бессознательном состоянии, до кареты скорой, которую отбуксировали из снега до автодороги.
Возле села Кучеровка водитель школьного автобуса тоже застрял в сугробе. Ему также была оказана помощь и тот двинулся дальше.
Бойцы 8-й ГПСЧ из Харькова вытащили из сугроба грузовик Volvo, которая была загружена кислородом для харьковской больнице № 22.
Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.
Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.
Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".