Неблагоприятные погодные условия вызвали значительные осложнения движения транспорта.
Так, в Чугуеве спасатели помогли медикам скорой, чья машина застряла в снегу на пути к пациенту.
Похожий случай произошел в селе Лисконоги Богодуховского района, где спасатели донесли больную, находившуюся в бессознательном состоянии, до кареты скорой, которую отбуксировали из снега до автодороги.
Возле села Кучеровка водитель школьного автобуса тоже застрял в сугробе. Ему также была оказана помощь и тот двинулся дальше.
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Бойцы 8-й ГПСЧ из Харькова вытащили из сугроба грузовик Volvo, которая была загружена кислородом для харьковской больнице № 22.
Ранее сообщалось, что в Харькове медики спасли годовалого мальчика - ребенок едва не утонул в ванной.
Об этом рассказали в Центре экстренной медпомощи и медкатастроф.
Мать ребенка рассказала, что оставила своего годовалого сына в ванной без присмотра, а когда вернулась, он лежал там головой вниз.
Женщина вызвала медиков и уже через четыре минуты бригада скорой прибыла на место вызова и начала проведение реанимационных мероприятий. Ребенок находился в состоянии клинической смерти.
Благодаря слаженным действиям работников Центра ЭМД, сердечно-легочная деятельность у ребенка была восстановлена. К счастью, ребенка спасть удалось.
Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.
Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.
Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".