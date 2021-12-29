В Харьковской области борются с последствиями непогоды - задействовано около 120 единиц спецтехники.

Неблагоприятные погодные условия вызвали значительные осложнения движения транспорта.



Так, в Чугуеве спасатели помогли медикам скорой, чья машина застряла в снегу на пути к пациенту.

Похожий случай произошел в селе Лисконоги Богодуховского района, где спасатели донесли больную, находившуюся в бессознательном состоянии, до кареты скорой, которую отбуксировали из снега до автодороги.

Возле села Кучеровка водитель школьного автобуса тоже застрял в сугробе. Ему также была оказана помощь и тот двинулся дальше.

Бойцы 8-й ГПСЧ из Харькова вытащили из сугроба грузовик Volvo, которая была загружена кислородом для харьковской больнице № 22.

Ранее сообщалось, что в Харькове медики спасли годовалого мальчика - ребенок едва не утонул в ванной.

Об этом рассказали в Центре экстренной медпомощи и медкатастроф.

Мать ребенка рассказала, что оставила своего годовалого сына в ванной без присмотра, а когда вернулась, он лежал там головой вниз.



Женщина вызвала медиков и уже через четыре минуты бригада скорой прибыла на место вызова и начала проведение реанимационных мероприятий. Ребенок находился в состоянии клинической смерти.

Благодаря слаженным действиям работников Центра ЭМД, сердечно-легочная деятельность у ребенка была восстановлена. К счастью, ребенка спасть удалось.

Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.

Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.

Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".