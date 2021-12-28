С 24 по 28 декабря среди воспитанников яслей в Новопокровской громаде зафиксирована вспышка острых инфекционных заболеваний.

Пять детей находятся в больнице. Медики поставили им диагноз гастроэнтероколит. У четверых пациентов подтвержден ковид, сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

Помещения детсада продезинфицировали, сотрудники Центра взяли пробы питьевой воды, блюд и смывов в учреждении.

Причины вспышки устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Харькове медики спасли годовалого мальчика - ребенок едва не утонул в ванной.

Об этом рассказали в Центре экстренной медпомощи и медкатастроф.

Мать ребенка рассказала, что оставила своего годовалого сына в ванной без присмотра, а когда вернулась, он лежал там головой вниз.



Женщина вызвала медиков и уже через четыре минуты бригада скорой прибыла на место вызова и начала проведение реанимационных мероприятий. Ребенок находился в состоянии клинической смерти.

Благодаря слаженным действиям работников Центра ЭМД, сердечно-легочная деятельность у ребенка была восстановлена. К счастью, ребенка спасть удалось.

Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.

Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.

Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".