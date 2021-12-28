С 24 по 28 декабря среди воспитанников яслей в Новопокровской громаде зафиксирована вспышка острых инфекционных заболеваний.
Пять детей находятся в больнице. Медики поставили им диагноз гастроэнтероколит. У четверых пациентов подтвержден ковид, сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.
Помещения детсада продезинфицировали, сотрудники Центра взяли пробы питьевой воды, блюд и смывов в учреждении.
Причины вспышки устанавливается.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Реакция Винника, Каменских и Dzidzio на победителя шоу "Маска" попала на видео: "Их заклинило"
Новый сезон "Голосу країни", украинцы взбунтовались против одного из тренеров: "Сильно много понтов"
Леся Никитюк показала, как подготовила свой холостяцкий дом к Новому году: "Осталось..."
Сын Григория Чапкиса живет в уютном доме в США, как он выглядит изнутри: "Камин, большая плазма и..."
Ранее сообщалось, что в Харькове медики спасли годовалого мальчика - ребенок едва не утонул в ванной.
Об этом рассказали в Центре экстренной медпомощи и медкатастроф.
Мать ребенка рассказала, что оставила своего годовалого сына в ванной без присмотра, а когда вернулась, он лежал там головой вниз.
Женщина вызвала медиков и уже через четыре минуты бригада скорой прибыла на место вызова и начала проведение реанимационных мероприятий. Ребенок находился в состоянии клинической смерти.
Благодаря слаженным действиям работников Центра ЭМД, сердечно-легочная деятельность у ребенка была восстановлена. К счастью, ребенка спасть удалось.
Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.
Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.
Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".